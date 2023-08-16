Мостовой — о возможном срыве трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном срыве трансфера хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в Лиге чемпионов. Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились», — цитирует Мостового издание «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт добавил, что Захарян является молодым футболистом, поэтому может уехать в следующем году, если не получится сейчас.

Ранее в «Динамо» сообщили, что 20-летний хавбек вернулся к тренировкам с московской командой.