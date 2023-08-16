Салуквадзе выразил поддержку «Рубину» и Рахимову

Бывший игрок казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе порассуждал о клубе из столицы Татарстана. «Рубиновые» в новом сезоне до сих пор не могут победить на обоих фронтах - за шесть матчей у клуба лишь две ничьих и четыре поражения. Руководит командой знаменитый тренер Рашид Рахимов.

«Результат плох, однако это только старт сезона. Команда только вернулась в РПЛ, нужна адаптация. Рашид Рахимов — хороший тренер, и я желаю «Рубину» только побед», - цитирует Салуквадзе Metaratings.

Ранее сообщалось условия, при котором Рахимов будет уволен из «Рубина» после двух ближайших туров.