Чалов - о Заболотном: Он позакрывал рты многим

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о критике в адрес своего одноклубника Антона Заболотного.

«Антон — суперпрофессионал, который работает изо дня в день. Думаю, в игре с «Сочи» Заба позакрывал рты многим», - приводит слова Чалова Sport24.

Напомним, что Заболотный не реализовал убойный момент в кубковом матче против «Факела», а после игры в раздевалке извинился перед игроками и тренерским штабом.

В минувшие выходные, в четвёртом туре Российской премьер-лиги «армейцы» на своём поле переиграли «Сочи», а форвард смог отметиться забитым мячом.