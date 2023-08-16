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​Раскрыты условия трансфера Тормены в «Краснодар»

16 Августа 2023 • 18:55 Комментировать

Защитник Витор Тормена в ближайшее время должен примерить на себе футболку «Краснодара». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за трансфер 27-летнего бразильца «быки» заплатят «Браге» примерно 2 миллиона евро.

По данным источника, Тормена подпишет с «Краснодаром» трудовое соглашение на два года. В нём будет прописана опция продления ещё на один сезон.

«Краснодар» является лидером чемпионата России после четырёх сыгранных туров. Команда Владимира Ивича выиграла все прошедшие матчи РПЛ. Продлить серию «быки» постараются 19 августа, когда они будут принимать «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена
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