Гришин: «Если ЦСКА устраивает трансферная цена, то почему бы не продать Зайнутдинова»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Бактиёр — важный игрок. Если клуб устраивает трансферная цена, то почему бы его не продать. Футбол — это бизнес. Надо не только тратить деньги, но и зарабатывать», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что после продажи Зайнутдинова ЦСКА может оформить какой-то сумасшедший трансфер на одну из проблемных позиций.

Ранее Sport24 сообщал, что 25-летний футболист уже заключил трудовой договор с «Бешикташем».

В нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом, а также отдал один голевой пас.