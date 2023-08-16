​Билялетдинов: «Локомотиву» не нужно наказывать Дзюбу»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, нужно ли клубу применять санкции в отношении Артёма Дзюбы.

«Да нет, хватит, ситуация никак не влияет, это рабочий момент. Не он первый, не он последний», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводит ТАСС.

Билялетдинов считает, что эта ситуация никак не повлияет на имидж «Локомотива».

Напомним, что за угрозы в адрес журналиста Артём Дзюба получил условную дисквалификацию сроком на два матча чемпионата России с испытательным сроком до конца сезона.

Ближайшую игру «Локомотив» проведёт 19 августа – против «Краснодара» на выезде.

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