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​Тормена получил визу перед трансфером в «Краснодар»

16 Августа 2023 • 18:33 Комментировать

Защитник Витор Тормена приблизился к трансферу из «Браги» в «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 27-летний бразилец уже получил российскую визу. В ближайшее время Тормена присоединится к «быкам».

За «Брагу» Тормена выступает с лета 2019 года. С тех пор бразилец провёл 126 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативных паса.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Тормену в 5 миллионов евро.

«Краснодар» выиграл все четыре матча нового чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 19 августа – против «Локомотива» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена
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