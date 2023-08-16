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​Журналист напугал детей Дзюбы: «Локомотив» сделал заявление официально

16 Августа 2023 • 18:27 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

«Локомотив» выступил с заявлением после заседания КДК РФС, на котором Артём Дзюба за угрозы в адрес журналиста получил условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги.

В заявлении «Локомотив» говорит о намерении запросить мотивировочную часть решения КДК. Клуб хочет понять, в чём заключалось нарушение регламента со стороны Дзюбы, ведь признаков оскорбительного поведения «железнодорожники» не видят. «Локо» отмечает, что журналист не считает фразу в его адрес оскорбительной, о чём он сказал в ходе заседания. 

Московский клуб согласен, что Дзюба в своём поведении перебрал с эмоциями. При этом «Локомотив» подчёркивает, что футболист в той ситуации покидал стадион со своей семьёй.

«В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека», - говорится в заявлении.

«Локомотив» призвал журналистов общаться с представителями клуба в специально отведённых зонах. Клуб намерен обратиться в РФС и РПЛ, чтобы внести поправки в регламент на этот счёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
16 Августа 2023 в 18:31
Это правильно,журнализы пусть также следят за своим поведением!!))
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