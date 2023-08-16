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​Сёмин высказался о влиянии на Дзюбу инцидента с журналистом

16 Августа 2023 • 18:20 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, скажется ли на Артёме Дзюбе инцидент с журналистом, за который он был наказан.

«Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что после угроз в адрес журналиста КДК РФС принял решение о дисквалификации Дзюбы на два матча Премьер-лиги условно. Испытательный срок рассчитан до конца сезона 2023/2024. Кроме того, 34-летний форвард должен выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 19 августа – против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба
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