​Сёмин высказался о влиянии на Дзюбу инцидента с журналистом

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, скажется ли на Артёме Дзюбе инцидент с журналистом, за который он был наказан.

«Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что после угроз в адрес журналиста КДК РФС принял решение о дисквалификации Дзюбы на два матча Премьер-лиги условно. Испытательный срок рассчитан до конца сезона 2023/2024. Кроме того, 34-летний форвард должен выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 19 августа – против «Краснодара».