Смородская: Поведение Дзюбы вредит «Локомотиву», он вечно во что-то вляпывается

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о характере нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Когда «Локомотив» подписывал Дзюбы, было понятно, что вместе с этим игроком в клуб придут скандалы. Артём — магнит для проблем, вечно он во что-то вляпывается. Конечно, его поведение вредит имиджу клуба», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению функционера, КДК РФС слишком мягко наказал Дзюбу за эпизод с журналистом, поэтому такая история может повториться.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за «Локомотив» в четырех матчах во всех турнирах и один раз смог отправить мяч в ворота соперника.