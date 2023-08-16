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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса восстановился после травмы и сыграет с ЦСКА

16 Августа 2023 • 17:56 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Защитник московского «Динамо» Эли Даса сыграет в грядущем туре РПЛ против столичного ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на свои источники, игрок завершил восстановление после повреждения. Ранее 30-летний игрок пропустил два матча динамовцев в чемпионате России по причине здоровья.

Напомним, что игра «Динамо» - ЦСКА пройдёт в грядущую субботу, 19 августа на «ВТБ Арене». После четырёх туров ЦСКА идёт на третьем месте с девятью баллами, «Динамо» чуть ниже – у клуба шестое место и семь очков. Старт игры - 15:00, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Эли Даса
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