Даса восстановился после травмы и сыграет с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Эли Даса сыграет в грядущем туре РПЛ против столичного ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на свои источники, игрок завершил восстановление после повреждения. Ранее 30-летний игрок пропустил два матча динамовцев в чемпионате России по причине здоровья.

Напомним, что игра «Динамо» - ЦСКА пройдёт в грядущую субботу, 19 августа на «ВТБ Арене». После четырёх туров ЦСКА идёт на третьем месте с девятью баллами, «Динамо» чуть ниже – у клуба шестое место и семь очков. Старт игры - 15:00, время московское.