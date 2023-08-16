​Акинфеев пошутил, что в 2028 году ещё будет играть за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что в команде сейчас никто не думает о возможной борьбе за титул чемпиона России. Акинфеев ответил на вопрос, когда можно будет спросить у него о титуле Премьер-лиги.

«Тура за два. 2028 года. Буду ли я играть тогда? Конечно!» - пошутил Акинфеев в интервью для «Матч ТВ».

Говоря серьёзно, 37-летний Акинфеев сказал, что он ещё не принял решение по поводу того, когда завершать карьеру.

«Когда Игорь определится, все всё узнают», - сказал Акинфеев.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт 19 августа – против «Динамо» на поле соперника.