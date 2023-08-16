Раков: «Локомотив» рассчитывает войти в тройку

Форвард московского «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Вся наша команда и руководство рассчитывает на то, что мы войдем в тройку. А мы будем работать и стараться попасть в нее», — заявил Раков Sport24.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в одном матче Кубка России, в котором провел на поле 45 минут и не отметился результативными действиями.

После четырех туров «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

19 августа «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром». Матч пятого тура РПЛ начнется в 19:30 по мск.