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Шунин: Захарян неординарно мыслит, пусть у него всё получится в «Реал Сосьедаде»

16 Августа 2023 • 17:21 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
19.08 18:00

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возможный переход полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Заха – талантливый футболист. Он очень креативный, мыслит неординарно – за счет этого у него много ярких матчей и красивых голов. Пусть у него все получится», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

Вратарь добавил, что если у Захаряна что-то не получится в «Реал Сосьедаде», то все будут рады видеть его снова в «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что трансфер 20-летнего хавбека в испанский клуб находится под угрозой срыва.  

В текущем сезоне Захарян провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором одного ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Антон Шунин Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
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