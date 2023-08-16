Шунин: Захарян неординарно мыслит, пусть у него всё получится в «Реал Сосьедаде»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возможный переход полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Заха – талантливый футболист. Он очень креативный, мыслит неординарно – за счет этого у него много ярких матчей и красивых голов. Пусть у него все получится», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

Вратарь добавил, что если у Захаряна что-то не получится в «Реал Сосьедаде», то все будут рады видеть его снова в «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что трансфер 20-летнего хавбека в испанский клуб находится под угрозой срыва.

В текущем сезоне Захарян провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором одного ассиста.