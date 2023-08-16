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​Губерниев: «Дзюбу можно было бы и пожёстче наказать»

16 Августа 2023 • 17:07 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Артём Дзюба получил два матча дисквалификации в Премьер-лиге условно и штраф в 50 тысяч рублей. Футболиста «Локомотива» наказали за угрозы в адрес журналиста, которые прозвучали после матча против «Крыльев Советов». Комментарий по поводу наказания Дзюбы дал известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

«Я так понимаю, Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожёстче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным», - сказал Губерниев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Краснодара» на поле соперника. Игра стартует в 19:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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