​Губерниев: «Дзюбу можно было бы и пожёстче наказать»

Артём Дзюба получил два матча дисквалификации в Премьер-лиге условно и штраф в 50 тысяч рублей. Футболиста «Локомотива» наказали за угрозы в адрес журналиста, которые прозвучали после матча против «Крыльев Советов». Комментарий по поводу наказания Дзюбы дал известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

«Я так понимаю, Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожёстче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным», - сказал Губерниев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Краснодара» на поле соперника. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.