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«Факел» объявил о переходе Селе официально

16 Августа 2023 • 17:07 Комментировать
Факел
...
Пари НН
20.08 17:30

Опорный полузащитник из ЮАР Табо Селе стал новым футболистом «Факела». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Подробности сделки не раскрываются.

После два года Селе выступал за польский клуб «Радомяк», в составе которого принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего хавбека составляет 350 тысяч евро.

После четырех туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Вадима Евсеева пока не смогла набрать ни одного очка.

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Факел Радомяк трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Табо Селе
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ФАКЕЛ ПАРИ НН
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