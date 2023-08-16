Опорный полузащитник из ЮАР Табо Селе стал новым футболистом «Факела». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Подробности сделки не раскрываются.

После два года Селе выступал за польский клуб «Радомяк», в составе которого принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего хавбека составляет 350 тысяч евро.

После четырех туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Вадима Евсеева пока не смогла набрать ни одного очка.