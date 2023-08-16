​Шунин – о 100 «сухих» матчей в РПЛ: «Я понимал, что в клуб Яшина уже попал - для меня этот результат гораздо важнее»

На минувших выходных «Динамо» обыграло на своём поле «Балтику» в четвёртом туре Премьер-лиги со счётом 2:0. Для Антона Шунина это был 100-й «сухой» матч за «бело-голубых» в чемпионате России. По словам футболиста, он не думал о покорении этой отметки, поскольку ранее уже провёл 100 матчей за ноль за «Динамо» во всех официальных турнирах.

«Я понимал, что в клуб Яшина уже попал, сыграл 100 официальных матчей на ноль – для меня этот результат гораздо важнее. В клубе Яшина учитываются все официальные матчи, а здесь только в Премьер-Лиге», - сказал Шунин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе семь зачётных баллов. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток в дерби прозвучит в 15:00 по столичному времени.