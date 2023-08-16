​Названа причина возможного срыва трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»

Известный агент Тимур Гурцкая назвал причину, по которой летний трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» может сорваться.

По словам Гурцкая в «Телескопе», изначально «Динамо» рассчитывало и договаривалось о том, что клуб будет платить комиссию агентам из расчёта трансфера за 25 миллионов евро. Поскольку сумма трансфера гораздо меньше (в прессе говорят о 12 миллионах), «бело-голубые» не хотят платить комиссию. Именно в этом есть загвоздка, отмечает агент.

Ранее «Динамо» объявило о том, что 20-летний Захарян возобновил тренировочный процесс с командой. «Бело-голубые» сейчас готовятся к дерби с ЦСКА, которое пройдёт 19 августа.