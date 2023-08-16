Крамарич: «У меня были предложения из других стран, но я выбрал «Сочи», потому что это топ-клуб РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич рассказал о своей адаптации в РПЛ.

Напомним, словенский футболист перешёл в «Сочи» нынешним летом из клуба «Браво». По словам Крамарича, он решил перейти в стан южан, поскольку «Сочи» — это топ-клуб РПЛ.

«Я с лёгкостью адаптировался к Сочи и России, у меня отлично получается изучать русский язык.

Да, у меня были предложения из других стран, но я выбрал «Сочи», потому что это топ-клуб РПЛ», — приводит слова Крамарича Sport24.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник успел провести в составе «Сочи» два матча и забить один гол. После четырёх туров РПЛ южане занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка.