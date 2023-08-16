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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» рассказали, куда Дзюба мог засунуть телефон журналисту

16 Августа 2023 • 16:28 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

По итогам разбирательства нашумевшего инцидента с угрозами в адрес журналиста Артём Дзюба получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата России и штраф.

Напомним, что в ходе общения с журналистом Дзюба пригрозил ему «засунуть телефон в одно место». Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания дал комментарий по поводу тех слов футболиста.

«Артём не ответил на вопрос, куда мог засунуть телефон. Но ответили представители «Локомотива»: мог засунуть в карман или за шиворот», - сказал Григорьянц, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа, – против «Краснодара» на поле соперника. «Быки» в этом чемпионате ещё не теряли очки.

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Локомотив Москва Кдк Рфс Артём Дзюба Артур Григорьянц
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