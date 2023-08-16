​В «Локомотиве» рассказали, куда Дзюба мог засунуть телефон журналисту

По итогам разбирательства нашумевшего инцидента с угрозами в адрес журналиста Артём Дзюба получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата России и штраф.

Напомним, что в ходе общения с журналистом Дзюба пригрозил ему «засунуть телефон в одно место». Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания дал комментарий по поводу тех слов футболиста.

«Артём не ответил на вопрос, куда мог засунуть телефон. Но ответили представители «Локомотива»: мог засунуть в карман или за шиворот», - сказал Григорьянц, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа, – против «Краснодара» на поле соперника. «Быки» в этом чемпионате ещё не теряли очки.