Батчи: «Надеюсь, в РПЛ приедет ещё больше португальцев, это качественные футболисты»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением об интересе российских клубов к игрокам из чемпионата Португалии.

Напомним, сам Батчи перешёл в «Краснодар» осенью прошлого года из «Шавиша».

«Такое количество игроков из Португалии в РПЛ означает, что португальский футбол на хорошем уровне. Надеюсь, в РПЛ приедет ещё больше португальцев, потому что это качественные футболисты», — цитирует Батчи «Матч ТВ».

В общей сложности за «Краснодар» Батчи успел провести 27 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Свой ближайший матч «быки» проведут 19 августа против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.