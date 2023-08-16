В ходе заседания КДК РФС Артём Дзюба не стал извиняться перед журналистом за угрозы после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1). При этом футболист признал, что он не сдержал эмоций. Об этом после заседания журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что Дзюба получил условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги с испытательным сроком до конца сезона. Также футболист «Локомотива» заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Стоит сказать, что Дзюба участвовал в заседании по видеосвязи.

«Локомотив» после четырёх сыгранных туров Премьер-лиги имеет пять набранных очков в кармане. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 19 августа – против «Краснодара».

​Стало известно, почему Дзюбу дисквалифицировали только условно