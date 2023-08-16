Динияр Билялетдинов: Дзюба — публичная личность, надо уметь сдерживаться

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о поведении форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы. Напомним, ранее у Дзюбы случился инцидент с журналистом.

16 августа КДК РФС рассмотрел дело по Дзюбе и условно дисквалифицировал игрока на два матча.

«Он — публичная личность. Наверное, какое‑то наказание должно быть. В таких ситуациях по‑любому надо сдерживаться, тем более таким людям, которые везде узнаваемы», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Предстоящий матч «Локомотив» проведет 19 августа против «Краснодара». Начало встречи пятого тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск.