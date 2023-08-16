Мостовой — о «Краснодаре»: «Чемпионство? Какие-то шансы есть, но они мизерные»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Краснодара» на старте текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в четырёх турах РПЛ «быки» набрали 12 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу. Несмотря на такой старт, Мостовой считает, что шансов на чемпионство у «Краснодара» немного.

«Чемпионство? Думаю, какие-то шансы у «Краснодара» есть, но они мизерные», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт похвалил тренерский штаб «быков» за то, что привили своей команде зрелищный и организованный футбол, сумев найти баланс во всех линиях.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 19 августа против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.