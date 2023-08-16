​Брат Захаряна прокомментировал трудности с трансфером игрока в «Реал Сосьедад»

В сделке по трансферу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли трудности. Журналист Константин Алексеев созвонился со старшим братом игрока - с Давидом Захаряном. Информацией он поделился в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс».

«Он [брат Захаряна] подтвердил мою последнюю информацию, что дело не в личном контракте. При этом отметил, что и не в агенте», - написал Алексеев.

Давид Захарян также выразил надежду на то, что ситуации разрешится.

Арсену Захаряну 20 лет, он является воспитанником академии «Динамо». Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.