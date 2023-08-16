​Стало известно, почему Дзюбу дисквалифицировали только условно

КДК РФС в среду на заседании разобрал инцидент с Артёмом Дзюбой и журналистом Виталием Бородиным. Как известно, после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» футболист угрожал журналисту.

Артём Дзюба получил условную дисквалификацию на два матча с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф в 50 тысяч рублей. По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Дзюба избежал реальной дисквалификации из-за того, что журналист Бородин заявил об отсутствии претензий к футболисту.

Телеграм-канал «Фома Неверующий» рассказывает и о других словах Григорьянца. Глава КДК сообщил, что инцидент рассматривался бы, даже если бы речь шла не о журналисте, а об обычном болельщике. Григорьянц указал на статью «Оскорбление иных лиц на территории стадиона».