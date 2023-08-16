Не исключено, что Захарян покинет «Динамо» только в следующем году

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может покинуть московский клуб следующим летом на правах свободного агента.

По информации Metaratings, переход 20-летнего футболиста в «Реал Сосьедад» находится под угрозой срыва, так как агенты Захаряна хотят, чтобы их финансовые требования по комиссии за трансфер были удовлетворены.

Напомним, действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Поэтому если футболист текущим летом останется в московском клубе, то уже ближайшей зимой он сможет начать вести переговоры с другими командами.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 19 августа против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.