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Не исключено, что Захарян покинет «Динамо» только в следующем году

16 Августа 2023 • 15:25 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может покинуть московский клуб следующим летом на правах свободного агента.

По информации Metaratings, переход 20-летнего футболиста в «Реал Сосьедад» находится под угрозой срыва, так как агенты Захаряна хотят, чтобы их финансовые требования по комиссии за трансфер были удовлетворены.

Напомним, действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Поэтому если футболист текущим летом останется в московском клубе, то уже ближайшей зимой он сможет начать вести переговоры с другими командами.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 19 августа против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
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One Live
16 Августа 2023 в 16:08
Ахахаха, вот почему я не удивлен!
А может все просто и Реал Сосьедад вообще не в курсе об этом трансфере?)))
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