​Дзюба не приехал на заседание КДК – известна причина

КДК РФС наказал Артёма Дзюбу штрафом и условной дисквалификацией на два матча. Как сообщает телеграм-канал «Фома Неверующий», 34-летний футболист не приехал на заседание КДК лично. Причина заключается в том, что Дзюба простудился. Артём принимал участие в разбирательстве по видеосвязи.

Напомним, что после игры чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1), которую Дзюба пропускал из-за повреждения, футболист угрожал журналисту.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Краснодара». Команды сыграют в ближайшую субботу, 19 августа.