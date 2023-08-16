Изидор назвал двух игроков «Локомотива», которые могли бы заиграть в европейском топ-клубе

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, кто из игроков московского клуба способен заиграть в европейской топ-команде.

«Например, Тикнизян и Пиняев. Но у нас много хороших игроков. Я назвал только двоих, но, думаю, многие могли бы», — цитирует Изидора Sport24.

Напомним, после четырёх туров РПЛ защитник Тикнизян делит второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона с Константином Тюкавиным («Динамо») и Матео Кассьеррой («Зенит»). В активе футболистов по три забитых мяча.

На данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.