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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста

16 Августа 2023 • 15:06 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел инцидент, который произошёл около стадиона после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» в РПЛ (ничья 1:1). Как известно, форвард «железнодорожников» Артём Дзюба, который пропускал игру из-за травмы, угрожал журналисту.

КДК РФС вынес решение о дисквалификации Дзюбы на два матча Премьер-лиги условно (испытательный срок - до конца сезона 2023/2024). Также 34-летний нападающий «Локомотива» должен выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 19 августа – против лидирующего «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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16 Августа 2023 в 16:07
А почему журналюг за явное вранье не наказывают?
Почему им можно все что угодно писать?
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