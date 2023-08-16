​КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел инцидент, который произошёл около стадиона после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» в РПЛ (ничья 1:1). Как известно, форвард «железнодорожников» Артём Дзюба, который пропускал игру из-за травмы, угрожал журналисту.

КДК РФС вынес решение о дисквалификации Дзюбы на два матча Премьер-лиги условно (испытательный срок - до конца сезона 2023/2024). Также 34-летний нападающий «Локомотива» должен выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 19 августа – против лидирующего «Краснодара» на выезде.