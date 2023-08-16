Агент: «При Ивиче Кайо демонстрирует уверенную игру»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался об игре своего клиента на старте текущего сезона.

По мнению агента, при сербском тренере Владимире Ивиче Кайо начал демонстрировать уверенную игру.

«Кайо здорово начал сезон, мы довольны. При Ивиче он демонстрирует уверенную игру», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне бразильский защитник успел провести за «Краснодар» пять матчей и забить один гол.

После четырёх туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав максимально возможные 12 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 19 августа против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.