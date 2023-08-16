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​Косовар Войвода не интересен «Спартаку»

16 Августа 2023 • 14:40 Комментировать

Защитник сборной Косова Мергим Войвода не присутствует в шорт-листе «Спартака» на летнее трансферное окно, несмотря на информацию из итальянских СМИ. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что до закрытия летнего трансферного окна «Спартак» хочет подписать центрального защитника и нападающего. Что касается Войводы, то его основной позицией игрока «Торино» является правый фланг обороны. Кроме того, косовар, судя по информации портала transfermarkt, может действовать на обоих флангах полузащиты.

Стоит сказать, что 28-летний Мергим Войвода оценивается в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торино Мергим Войвода трансферы футбола - лето 2023
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