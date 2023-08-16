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Агент Глебова: «Маловероятно, что он попадёт в заявку на игру с «Динамо»

16 Августа 2023 • 14:36 Комментировать
Динамо Москва
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ЦСКА Москва
19.08 15:00

Антон Железняков, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, сообщил, что 17-летний футболист вряд ли сможет принять участие в матче пятого тура РПЛ против «Динамо».

Напомним, молодой футболист получил травму в матче четвёртого тура против «Сочи» (3:1).

«У него сильный ушиб, ничего серьёзного не произошло. Маловероятно, что он попадёт в заявку на игру с «Динамо», но точно я этого сказать не могу», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 19 августа на домашней арене «бело-голубых». Начало — в 15:00 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая своих соперников на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Железняков Кирилл Глебов
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