​Черчесов отреагировал на слухи о «Рубине» и «Ахмате»

Известный российский тренер Станислав Черчесов дал комментарий по поводу слухов, которые в последнее время связывают его с «Рубином» и «Ахматом».

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер», - сказал Черчесов, чьи слова приводит телеграм-канал «Слава! – новости футбола».

Черчесов также отметил, что информация о его отказе «Ахмату» не соответствует действительности. При этом тренер сказал, что ему звонил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров, чтобы поинтересоваться планами.

Напомним, что в июле Станислав Черчесов покинул должность главного тренера «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.