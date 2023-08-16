​Магкеев тренируется индивидуально - в мае он порвал «кресты»

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Станиславом Магкеевым, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

Напомним, что в майском матче Премьер-лиги против «Сочи» Магкеев получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки.

«У Станислава всё в порядке. Восстановление проходит по плану. Он тренируется в клубе по индивидуальной программе», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров Премьер-лиги «Локомотив» имеет пять зачётных баллов в своём активе. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 19 августа, - против «Краснодара» на выезде.