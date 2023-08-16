Коновалов вернулся к тренировкам с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов вернулся в состав команды после восстановления от травмы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, ранее Коновалов перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Прошлый сезон 27-летний футболист провёл на правах аренды в «Урале». Коновалов принял участие в шести матчах екатеринбургской команды, не отметившись в них результативными действиями.

После четырёх туров РПЛ «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Свой следующий матч казанцы проведут 18 августа против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.