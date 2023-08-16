В «Динамо» подтвердили, что Захарян тренируется с командой

Полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам с московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «бело-голубых» корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реал Сосьедадом» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», - заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что Захарян перейдет в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.