Минасян: «Испания очень подходит Захаряну»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время 20-летний футболист должен будет пройти медосмотр перед своим переходом в испанский клуб.

По мнению Минасяна, выступая в Ла Лиге, Захарян получит возможность развиваться быстрее. Специалист предположил, что россиянину потребуется некоторое время на адаптацию в новой стране, однако в футбольном плане проблем у него возникнуть не должно.

«Переход в «Сосьедад» — шаг вперёд, 100 процентов. Будем честны, испанский чемпионат сильнее российского, там он будет быстрее развиваться. Испания очень подходит Арсену, если брать стиль игры», — цитирует Минасяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.