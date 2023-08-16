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Минасян: «Испания очень подходит Захаряну»

16 Августа 2023 • 13:34 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время 20-летний футболист должен будет пройти медосмотр перед своим переходом в испанский клуб.

По мнению Минасяна, выступая в Ла Лиге, Захарян получит возможность развиваться быстрее. Специалист предположил, что россиянину потребуется некоторое время на адаптацию в новой стране, однако в футбольном плане проблем у него возникнуть не должно.  

«Переход в «Сосьедад» — шаг вперёд, 100 процентов. Будем честны, испанский чемпионат сильнее российского, там он будет быстрее развиваться. Испания очень подходит Арсену, если брать стиль игры», — цитирует Минасяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Вардан Минасян Арсен Захарян
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