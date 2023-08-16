Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию нынешнего форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы. После своих угроз в адрес журналиста Дзюба выступит по видеосвязи на заседании КДК РФС.

- Дзюба пока не играет, пока травмирован. Я думаю, он сам нервничает из-за того, что не играет и не забивает, и журналисты задают неудобные вопросы. Получилось так, что он не сдержался. Я точно не знаю, вокруг чего всё там было, но с журналистами, конечно, нельзя так разговаривать. То, что Дзюба сейчас играет, наверно, сказывается на его настроении.

- Проблемы Артёма могут быть связаны с тем, что возрастному футболисту тяжелее входить в сезон?

- Нет. Опытному футболисту как раз намного легче. Он знает, что нужно делать и как надо делать, чтобы подготовить свой организм. Вопрос в том, нет ли у тебя молодого конкурента. Потому что молодой конкурент всегда мотивирован и более перспективен, чем ветеран. Вот в этом плане можно чего-то ожидать. Когда молодой конкурент начинает забивать, здесь уже очень тяжело что-то сделать возрастному футболисту. А так, в том, чтобы подготовиться к сезону и выходить играть, я думаю, проблемы у Артёма нет. Но для набора уверенности ему необходимо забить гол.