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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян тренируется с «Динамо», трансфер в Испанию может сорваться

16 Августа 2023 • 13:19 Комментировать

Полузащитник Арсен Захарян ещё не вылетел в Испанию, хотя казалось, что его переход в «Реал Сосьедад» вот-вот будет оформлен. В среду 20-летний футболист тренировался с «Динамо», о чём стало известно журналистам «Спорт-Экспресса».

В то же время телеграм-канал «Мутко против» отмечает, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о трансфере Захаряна ещё в субботу. Переговоры застопорились на уровне обсуждения контракта игрока с его потенциальным новым клубом.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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