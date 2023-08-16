​Захарян тренируется с «Динамо», трансфер в Испанию может сорваться

Полузащитник Арсен Захарян ещё не вылетел в Испанию, хотя казалось, что его переход в «Реал Сосьедад» вот-вот будет оформлен. В среду 20-летний футболист тренировался с «Динамо», о чём стало известно журналистам «Спорт-Экспресса».

В то же время телеграм-канал «Мутко против» отмечает, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о трансфере Захаряна ещё в субботу. Переговоры застопорились на уровне обсуждения контракта игрока с его потенциальным новым клубом.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.