Смолов — о футболе Лички: «Считаю, что в другой футбол смысла играть нет»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о стиле игры, который своей команде прививает главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

Напомним, ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказывал, как Личка порекомендовал своим подопечным купить памперсы, если они боятся играть в его футбол.

«Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет. Если не пытаться играть в футбол, то всё остальное — мучение по большому счёту», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» текущим летом, перебравшись из «Оренбурга». После четырёх туров РПЛ «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 19 августа против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.