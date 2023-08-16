​Алдонин: ЦСКА нужны трансферы

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о команде. Он считает, что «армейцам» нужно усиливать свой состав, пока летнее трансферное окно открыто.

«Да, ЦСКА необходимо вести эту работу по усилению. Потому что обойма достаточно неширокая у «армейцев», а учитывая как раз сложности календаря для каждого из клубов, то, безусловно, нужно иметь обойму побольше», - сказал Алдонин, чьи слова приводит ТАСС.

В четырёх прошедших турах чемпионата России ЦСКА смог набрать девять очков. Ближайшую игру Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо» на поле соперника. Дерби стартует в 15:00 по столичному времени.

Напомним, что в прошлом сезона РПЛ ЦСКА занял второе место.