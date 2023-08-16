Смолов рассказал, как изменилось судейство в РПЛ

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о работе судей в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Судейство изменилось. Стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной», - передает слова нападающего «бело-голубых» издание «Чемпионат».

После четырех сыгранных туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке московская команда встретится с ЦСКА на стадионе «ВТБ Арена». Столичное дерби пройдет 19 августа.