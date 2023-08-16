Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться

В переговорном процессе между испанским «Реал Сосьедадом» и полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном возникли проблемы.

По сведениям издания «Чемпионат», 20-летний игрок «бело-голубых» так и не вылетел в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна согласован. Стоимость потенциальной сделки оценивалась в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча, забил гол и сделал результативную передачу. Он связан контрактными обязательствами с «Динамо» до лета следующего года.