Спортивный директор «Оренбурга» не исключил новые трансферы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о будущем трансферной кампании клуба РПЛ этим летом.

«Завершена ли трансферная кампания «Оренбурга»? Думаю, нет. Мы смотрим различные варианты. Возможно, будут ещё усиления», — заявил работник «Оренбурга», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Андреев также отметил, что не может назвать конкретные позиции, которые планирует укреплять руководство клуба.

Напомним, что этим летом «Оренбург» подписал Брайана Мансилью, Томаса Муро, Эмирджана Гюрлюка, Джастина Куэро и взял в аренду Арсена Адамова. После четырёх туров чемпионата подопечные Иржи Ярошика находятся на 15-м месте в турнирной таблице лишь с одним баллом.