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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев исключил назначение в «Ахмат»

16 Августа 2023 • 12:52 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Магомед Адиев, который сейчас работает со сборной Казахстана, не возглавит «Ахмат» в обозримом будущем.

Напомним, что накануне «Ахмат» остался без рулевого – клуб попрощался с Сергеем Ташуевым после неудачного старта сезона.

«До конца года не рассматриваю вопрос совмещения, сосредоточен на работе в сборной Казахстана и решении задач в квалификации чемпионата Европы», - сказал Адиев, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Ахмат» имеет в своём кармане три зачётных балла. Ближайшую игру грозненская команда проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Ахмат
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