Адиев исключил назначение в «Ахмат»

Магомед Адиев, который сейчас работает со сборной Казахстана, не возглавит «Ахмат» в обозримом будущем.

Напомним, что накануне «Ахмат» остался без рулевого – клуб попрощался с Сергеем Ташуевым после неудачного старта сезона.

«До конца года не рассматриваю вопрос совмещения, сосредоточен на работе в сборной Казахстана и решении задач в квалификации чемпионата Европы», - сказал Адиев, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Ахмат» имеет в своём кармане три зачётных балла. Ближайшую игру грозненская команда проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Оренбурга».