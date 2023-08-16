Агент Кравцова и Батырева рассказал о перспективах игроков в «Сочи»

Андрей Талаев, представитель полузащитников «Сочи» Кирилла Кравцова и Амира Батырева, рассказал о перспективах игроков в составе южан.

«На сегодня ребята играют, получают свои минуты. Могу сказать, что руководство «Сочи» рассчитывает на них. Но если вдруг кто-то будет получать мало игрового времени, то, конечно, рассмотрим варианты с арендой», — заявил агент молодых футболистов в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Талаева, у игроков всё получается в составе «Сочи», отметив, что им необходимо набирать игровую практику.

Напомним, что в нынешнем сезоне Батырев провёл пять матчей в рамках всех состязаний, а Кравцов выходил на поле во всех шести играх «Сочи».