Канчельскис назвал провальным трансфер Фернандеса в «Зенит»

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис высказал свое мнение о трансфере бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Марио выглядит неубедительно, игровая форма оставляет желать лучшего. Пока переход Фернандеса в «Зенит» - провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», - передает слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Фернандес перешел в «Зенит» этим летом, заключив трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. Напомним, что за ЦСКА защитник выступал с 2012 по 2022 год.

В текущем сезоне чемпионата России Марио сыграл три матча.