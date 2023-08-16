Агент Альдерете высказался о возможном переходе игрока в «Спартак»

Футбольный агент Аугусто Параха, который представляет интересы защитника «Хетафе» Омара Альдерете, высказался о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Мне ничего неизвестно про интерес «Спартака» к Альдерете. Со мной никто не связывался из московского клуба», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Альдерете принял участие в 25 поединках за «Хетафе». Защитник забил один гол и сделал результативную передачу.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал девять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.