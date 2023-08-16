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Агент Альдерете высказался о возможном переходе игрока в «Спартак»

16 Августа 2023 • 11:55 Комментировать

Футбольный агент Аугусто Параха, который представляет интересы защитника «Хетафе» Омара Альдерете, высказался о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Мне ничего неизвестно про интерес «Спартака» к Альдерете. Со мной никто не связывался из московского клуба», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Альдерете принял участие в 25 поединках за «Хетафе». Защитник забил один гол и сделал результативную передачу.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал девять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хетафе Омар Альдерете
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