Ловчев оценил шансы в матче «Спартак» - «Зенит»

В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит». Своим мнением о поединке поделился футбольный эксперт Евгений Ловчев.

«Игра будет равная, уверен, что у «красно-белых» не будет такой авантюры в обороне, не будет такого количества ошибок, как на старте сезона. И очень много будет зависеть от вратарей», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В преддверии матча «Спартак» опережает «Зенит» в турнирной таблице Премьер-лиги на два балла. Поединок состоится в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.